Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

Erkeklerde idrar kaçırma probleminin en sık görülme nedeninin prostat ameliyatı sonrası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarcan, açıklamalarda bulundu. Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırmanın ortaya çıktığını ancak tedaviyle bu sorunun ortadan kaldırılabildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan şunları söyledi: "Burada riskli olan ameliyatlar iyi huylu prostat büyümesi için değil, prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi adı verilen ameliyatlardır. Hastalarımızın çok iyi bilmeleri gerekir ki, iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için uygulanan ameliyatlar sonrası kalıcı idrar kaçırma sıfıra yakın oranda beklenir. Dolayısı ile iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları idrar kaçırma riski açısından çok güvenli ameliyatlardır.
Radikal prostatektomi operasyonunda ise geride kanserli doku bırakmamak amacıyla prostat tümüyle alındığı için idrar tutan kaslara giden sinirler ve idrar tutan kas yapıları her türlü dikkat ve özene rağmen zarar görebilir. Literatürde yüzde 2 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda prostat kanseri ameliyatları sonrası kalıcı idrar kaçırma sorununun görülebildiği gösterilmiştir."
ROBOTLA YAPILAN AMELİYATLAR: Robotla yapılan ameliyatlar ile açık yapılan ameliyatlar arasında herhangi bir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Tarcan, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yapılan çalışmalar böyle bir farkın olmadığını yani bir ameliyatın diğerine üstün olmadığını bize net olarak gösteriyor. Diğer taraftan, hastanın idrar yolunun anatomik yapısının her insanda farklı olması, ameliyatı yapan hekimin tecrübesi, kanser hastalığının yaygınlığı ve ek radyoterapi alınması, hastada diyabet ya da mesane işlevini etkileyen başka hastalıkların bulunması idrar kaçırma riskini etkileyen faktörlerden."
İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ: Erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle de idrar kaçırma görülebildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan, "İyi huylu prostat büyümesi özellikle mesane çıkışını tıkayarak mesane boşaltımını bozuyor ve mesane kası etkilenen hastalarda önce sıkışma tipi ve eğer bu durum tedavi edilmez ise uzun dönemde taşma tipi idrar kaçırmaya yol açabiliyor" dedi.
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