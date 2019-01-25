Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

ROBOTLA YAPILAN AMELİYATLAR: Robotla yapılan ameliyatlar ile açık yapılan ameliyatlar arasında herhangi bir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Tarcan, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yapılan çalışmalar böyle bir farkın olmadığını yani bir ameliyatın diğerine üstün olmadığını bize net olarak gösteriyor. Diğer taraftan, hastanın idrar yolunun anatomik yapısının her insanda farklı olması, ameliyatı yapan hekimin tecrübesi, kanser hastalığının yaygınlığı ve ek radyoterapi alınması, hastada diyabet ya da mesane işlevini etkileyen başka hastalıkların bulunması idrar kaçırma riskini etkileyen faktörlerden."