Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, kadınların idrar kaçırma sorunları için yardım almaktan ve doktora gitmekten çekindiklerini ancak erkeklerin sorunları için çözüm arayışına girdiğini belirtti.

Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

Erkeklerde idrar kaçırma probleminin en sık görülme nedeninin prostat ameliyatı sonrası olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tarcan, açıklamalarda bulundu. Prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırmanın ortaya çıktığını ancak tedaviyle bu sorunun ortadan kaldırılabildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan şunları söyledi: "Burada riskli olan ameliyatlar iyi huylu prostat büyümesi için değil, prostat kanseri tedavisi için yapılan radikal prostatektomi adı verilen ameliyatlardır. Hastalarımızın çok iyi bilmeleri gerekir ki, iyi huylu prostat büyümesi tedavisi için uygulanan ameliyatlar sonrası kalıcı idrar kaçırma sıfıra yakın oranda beklenir. Dolayısı ile iyi huylu prostat büyümesi ameliyatları idrar kaçırma riski açısından çok güvenli ameliyatlardır.

18
Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

Radikal prostatektomi operasyonunda ise geride kanserli doku bırakmamak amacıyla prostat tümüyle alındığı için idrar tutan kaslara giden sinirler ve idrar tutan kas yapıları her türlü dikkat ve özene rağmen zarar görebilir. Literatürde yüzde 2 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda prostat kanseri ameliyatları sonrası kalıcı idrar kaçırma sorununun görülebildiği gösterilmiştir."

28
Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

ROBOTLA YAPILAN AMELİYATLAR: Robotla yapılan ameliyatlar ile açık yapılan ameliyatlar arasında herhangi bir fark olmadığını belirten Prof. Dr. Tarcan, konu ile ilgili şu bilgileri verdi: "Yapılan çalışmalar böyle bir farkın olmadığını yani bir ameliyatın diğerine üstün olmadığını bize net olarak gösteriyor. Diğer taraftan, hastanın idrar yolunun anatomik yapısının her insanda farklı olması, ameliyatı yapan hekimin tecrübesi, kanser hastalığının yaygınlığı ve ek radyoterapi alınması, hastada diyabet ya da mesane işlevini etkileyen başka hastalıkların bulunması idrar kaçırma riskini etkileyen faktörlerden."

38
Uzmanlar erkeklerde idrar kaçırmanın en büyük nedenini açıkladı

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİ: Erkeklerde iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle de idrar kaçırma görülebildiğini belirten Prof. Dr. Tarcan, "İyi huylu prostat büyümesi özellikle mesane çıkışını tıkayarak mesane boşaltımını bozuyor ve mesane kası etkilenen hastalarda önce sıkışma tipi ve eğer bu durum tedavi edilmez ise uzun dönemde taşma tipi idrar kaçırmaya yol açabiliyor" dedi.

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro