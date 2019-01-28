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Uzmanından çocuklarda görülen çarpıntı hakkında uyarılar

Uzmanından çocuklarda görülen çarpıntı hakkında uyarılar

Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, çocuklardaki çarpıntının hafife alınmaması gerektiğini söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 05:00 - Güncelleme: 28-01-2019 05:00

Çocuklarda çarpıntı oldukça sık karşılaşılan bir belirti olduğunu ifade eden Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Doç. Dr. Fahrettin Uysal, “Bu çarpıntı hem çocuğu hem de aileyi ciddi anlamda etkiler. Bu şikayet çocuk acil servise başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Bu hastalarda bazen çok önemli ritim bozuklukları tespit edilebilir. Bu sebeple çarpıntı olan her çocuğun mutlaka çocuk kardiyoloji tarafından değerlendirilmesi gerekir." dedi.

Uysal, "Çarpıntı kalp atışlarının hızlı veya sert hissedilmesidir. Ateşli enfeksiyonlar sırasında, heyecan veya efor sırasında kalp atışları normalde hızlanır. Özellikle soğuk algınlığı sırasında kullanılan ilaçlar bazı çocuklarda kalp atışlarında hızlanmaya ve çarpıntıya yol açabilmektedir. Eğer çocukta bu gibi faktörler yok iken aniden kalp atışlarında hızlanma oluyorsa altta ritim problemi çıkma ihtimali yüksektir. Özellikle büyük çocuklarda aniden kalp atışlarının dakikada 160’ın üstüne çıkması durumunda mutlaka ayrıntılı bir araştırma gerekir. Yine ailede erken yaşta ani ölüm öyküsü, eşlik eden bayılma ve göğüs ağrısı var ise ve ailede ritim sorunu varlığında da ayrıntılı araştırmak gerekir” a.ıklamasını yaptı.


Nasıl tedavi edilir?
Bu çocuklarda öncelikle yapılması gerekenler detaylı bir hikaye ve iyi bir kardiyolojik muayene olduğunu ifade eden Fahrettin Uysal, “Çarpıntısı olan çocuklarda olmazsa olmaz EKG yani elektrokardiyografidir. Genelde bunlarla tanı konabilse de bazen evde 24 saatlik ritim takibi yapan cihazlardan yararlanmak gerekir. Çarpıntı anında çekilen EKG çok değerlidir ve mümkünse her hastada görülmesi gerekir. Bazen çarpıntı çok kısa sürerse o esnada EKG çekebilmek çok mümkün değildir. Bu gibi durumlarda nabız 1 dakika süre ile sayılabilir ve not edilip doktora bilgi verilebilir. Bu da yapılamazsa uzun süre kayıt yapabilen cihazlardan yararlanılabilir. Bu cihazlar 1 aya kadar kayıt yapabilmektedir. Hatta çok daha uzun süre kayıt yapan cihazlar da özellikle çok seyrek çarpıntı şikayeti olan çocuklarda oldukça yararlıdır” diye konuştu.


Tüm bunların sonucunda çocukta ritim bozukluğu tespit edilmişse tedavi aşamasının da önemli olduğunu belirten Uysal, “Günümüzde çocuklarda kalp ritim bozukluklarının tedavisinde oldukça ilerleme kaydedilmiş olup çoğu ritim problemlerinde ilaç kullanmadan elektrofizyolojik çalışma ve ablasyon ile yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır. Elektrofizyolojik çalışma inceleme yöntemidir. Bu inceleme ile kalpte ritim bozukluklarının teşhisi konabilmektedir. Eğer bu yöntemle kalpte anormal, olmaması gereken bir ek ileti yolu bulunması durumunda veya anormal uyarı çıkaran odakların saptandığı durumlarda ablasyon da aynı seansta yapılabilmektedir."

"Ablasyon ortadan kaldırmak veya yok etmek anlamına gelir. Ablasyon ile kalp içinde var olan anormal doku yok edilebilir. Ablasyonda iki yöntem vardır. Birincisi, yüksek ısı ile tahrip etmek. İkincisi, çok düşük derecelerde dondurularak yapılmaktadır. Bu işlem ile hastanın çarpıntı şikayetinin tamamen geçmesi ve ritim bozukluklarının tedavisi amaçlanır ve yüksek oranda düzelme sağlanır” şeklinde konuştu.

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