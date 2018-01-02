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Uzman doktor maaşları 2018 enflasyon zammı memur maaş listesi

Uzman doktor maaşları 2018 enflasyon zammı memur maaş listesi

2018 uzman doktor maaşları enflasyon farkı ocak ayı ne kadar olacak? 3 Ocak 2018 enflasyon farkı yarın açıklanıyor. Binlerce uzman doktor ocak ayı zamlı maaşlarını merak ediyor. Aralık ayı enflasyon rakamı sıfır olsa bile uzman doktor maaşlarının 5.885 TL'ye çıkacağı tahmin ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 10:32 - Güncelleme: 02-01-2018 10:32

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği enflasyon zam farkı yarın açıklanıyor. Ocak ayı enflasyon zam farkına göre uzman doktorlar da yeni maaşlarına kavuşacak. Toplu sözleşme ile zam alan uzman doktorların enflasyon zam farkına göre de maaşları artacak.

Memur zammı Ocak 2018'de ne kadar olacak sorusunun yanıtı ortaya çıkıyor. 2018 memur zammına ilişkin milyonlarca memurun beklediği haberin ayrıntıları belli olmaya başladı.Memur maaşları toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Eğer ocak zammı yüzde 4 olursa memurların maaşlarında 108 ile 417 lira arasında artış yaşanacak. Toplu sözleşme zam oranına baktığımız zaman uzman doktor maaşları da artmıştı. Enflasyon rakamlarına göre memurlara en az yüzde 1 oranında zam gelecek. Peki uzman doktor maaşları 2018 yılında ne kadar olacak?

UZMAN DOKTOR MAAŞI 2018 NE KADAR OLACAK? Memur zamlarının artmasıyla kamuda çalışan doktorların maaşları da belli olacak. Haziran 2017 enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memurların Temmuz 2017 zamlı maaşları belli olmuştu Temmuz 2017 memur maaşları listesine göre uzman doktor maaşı 5 bin 605 liraya yükselmişti. Enflasyon zam farkı olursa uzman doktor maaşları 5 bin 885 TL'ye çıkacak.

TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI BELLİ OLMUŞTU

Toplu sözleşme zam oranı belli olmuştu. Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman memurlara unvanlarına göre zam gelmişti. İşte temmuz ayı zam tablosu

UNVANLAR

Derece

NET GÖREV AYLIĞI 

2017 Ocak

2017 Temmuz

MÜSTEŞAR

1/4

9.787

10.435 

GENEL MÜDÜR

1/4

8.589

 9.153

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite mezunu)

1/4

4.509

4.807

MEMUR - (Üniversite mezunu)

9/1

2.773

2.951 

ÖĞRETMEN

1/4

3.473

3.699

KAYMAKAM

1/4

7.875

8.406

BAŞKOMİSER

3/1

4.506

 4.804

POLİS MEMURU

8/1

3.942

 4.201

UZMAN DOKTOR

1/4

5.255

 5.605 

HEMŞİRE- (Üniversite mezunu)

5/1

3.373

 3.592

MÜHENDİS

1/4

4.603

 4.908 

TEKNİSYEN-(Lise mezunu)

11/1

2.887

3.073 

PROFESÖR

1/4

7.417

7.916 

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

4.369

4.657 

VAİZ

1/4

3.610

3.846

AVUKAT

1/4

4.394

4.684

2018 memur zammı enflasyon farkı yeni maaşlar ne kadar?

Yeni memur maaşları 2018-2019 ünvanlara göre zamlı tam liste

 

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