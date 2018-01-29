Uzman doktor maaşı 2018 ne kadar oldu?

2018 uzman doktor maaşları ne kadar artıı, uzman doktorlar şubat ayı maaşını ne kadar zamlı alacak? Uzman doktor maaşları açıklanan 2017 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte zamlandı. Enflasyondaki 0.69 oranındaki artış ile birlikte memur maaşlarına yüzde 1.69 oranında enflasyon zammı hakkı doğdu. Peki Uzman doktor maaşları ne kadar? İşte 2018 uzman doktor maaşı ve detaylar.
UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR? (2018): Uzman doktor maaşları merakla araştırılıyor. Enflasyon oranının bugün açıklanmasıyla birlikte uzman doktor maaşları da zamlandı. Açıklanan oranlara göre enflasyon yüzde 0.69 arttı ve böylece memurlara enflasyon zammı hakkı doğdu.
Bu doğrultuda memurlara Ocak ayında yüzde 1.69 zammı yapıldı ve yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.
Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte diğer meslek gruplarındaki memurların da maaş miktarı belli oldu. Buna göre;
Müsteşar: 11.064 TL
Genel Müdür: 9.709 TL
Şube Müdürü (üniversite mezunu): 5.098 TL
Memur (üniversite mezunu): 3.136 TL
Öğretmen: 3.927 TL
Kaymakam: 8.901 TL
Başkomiser: 5.095 TL
Polis Memuru: 4.457 TL
Uzman Doktor: 6.064 TL
Hemşire (üniversite mezunu): 3.814 TL
Mühendis: 5.204 TL
Teknisyen (üniversite mezunu): 3.265 TL
Profesör: 8.384 TL
Araştırma Görevlisi: 4.939 TL
Vaiz: 4.082 TL
Avukat: 4.967 TL
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