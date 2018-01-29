Uzman doktor maaşı 2018 ne kadar oldu?

2018 uzman doktor maaşları ne kadar artıı, uzman doktorlar şubat ayı maaşını ne kadar zamlı alacak? Uzman doktor maaşları açıklanan 2017 Aralık ayı enflasyon oranıyla birlikte zamlandı. Enflasyondaki 0.69 oranındaki artış ile birlikte memur maaşlarına yüzde 1.69 oranında enflasyon zammı hakkı doğdu. Peki Uzman doktor maaşları ne kadar? İşte 2018 uzman doktor maaşı ve detaylar.

UZMAN DOKTOR MAAŞLARI NE KADAR? (2018): Uzman doktor maaşları merakla araştırılıyor. Enflasyon oranının bugün açıklanmasıyla birlikte uzman doktor maaşları da zamlandı. Açıklanan oranlara göre enflasyon yüzde 0.69 arttı ve böylece memurlara enflasyon zammı hakkı doğdu.

Bu doğrultuda memurlara Ocak ayında yüzde 1.69 zammı yapıldı ve yılın ilk yarısı için toplu sözleşme gereği alınacak yüzde 4'lük zamla birlikte Ocak ayı itibariyle toplam zam yüzde 5.69 olacak.

Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte diğer meslek gruplarındaki memurların da maaş miktarı belli oldu. Buna göre;

Müsteşar: 11.064 TL

Genel Müdür: 9.709 TL

Şube Müdürü (üniversite mezunu): 5.098 TL

Memur (üniversite mezunu): 3.136 TL

Öğretmen: 3.927 TL

Kaymakam: 8.901 TL

Başkomiser: 5.095 TL

Polis Memuru: 4.457 TL

Uzman Doktor: 6.064 TL

Hemşire (üniversite mezunu): 3.814 TL

Mühendis: 5.204 TL

Teknisyen (üniversite mezunu): 3.265 TL

Profesör: 8.384 TL

Araştırma Görevlisi: 4.939 TL

Vaiz: 4.082 TL

Avukat: 4.967 TL