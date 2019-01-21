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Uzman çavuşlar şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor

Uzman çavuşlar şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini vererek, "Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 21-01-2019 08:59 - Güncelleme: 21-01-2019 08:59

“Meclis’in uzman çavuşu” diye hitap edilen MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, gündemdeki konularla ilgili Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'a açıklamalarda bulundu. 

Sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağı müjdesini veren Yönter, "Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun" dedi.

"OY HESABI YAPMIYORUZ, MESELELER ÇÖZÜLSÜN"
Yönter, "Ben kendimi uzman çavuş, jandarma hissediyorum. Bu kahramanların problemlerinin çözülmesi konusunda bütün samimiyetimizle çalışıyoruz. Meseleye siyasi bakmıyoruz. Oy hesabı yapmıyoruz. Uzmanlar, TSK’nın belkemiğidir. Şu anda vatanın dağında taşında soğuk demeden beka mücadelesi veriyorlar. Fırat’ın doğusunu yerle yeksan edeceksek bunu uzman çavuşlarımız yapacak. Bu kardeşlerimiz kadro istiyorlar. Söz de aldık, oldu sayıyoruz. Uzman çavuşlarımız gösterilen her hedefe ulaşıyor. Bu kardeşlerimiz şehit olunca cennete giriyor ama orduevine giremiyor. Orduevinde ne var? Açalım, eşiyle çocuğuyla kardeşlerimiz gelsin otursun. Ben bunun da olacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı. 

"BAŞARIYA İNANIYORUZ"
Seçim çalışmalarının iyi gittiğini belirten Yönder, "Etaplar halinde belediye başkan adaylarımızı açıklıyoruz. Birinci etapta yaklaşık 249 ikinci etapta yaklaşık 423 belediye başkanımızı açıkladık. Kalanları önümüzdeki günlerde ilan edeceğiz. 51 ilde demokratik yarışa katılacağız. Cumhur İttifakı’nın tabiatı kapsamında 30 büyükşehirde AK Parti ile uzlaştık. Başaracağımıza inanıyoruz. Genel başkanımızın da dediği gibi ‘Beka mı? Belediye mi?’, kesinlikle ‘beka’ diyoruz. Biz bu konuya ‘3 belediye fazla aldık, 5 belediye kaybettik’ şeklinde bakmadığımızı söyledik. 31 Mart’ta Türklüğün ve Türkiye’nin bekası, milletin bekası kazanacak" dedi. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • Misafir 21 Ocak 2019 10:04 Bence güzel ve hassas bir konuya değinilmiş, eğer silahlı kuvvetlerde görev yapıyorsa her personel orduevine de girmeli diğer imkanlardan da yararlanmalı

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