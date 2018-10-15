Uzman Çavuş damada pes dedirten işkence

İzmir'de görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde nişanlısı Zehranur Uğur ile dünya evine girdi.

Uzman Çavuş damada pes dedirten işkence

İzmir'de görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi Bursa’nın İznik ilçesinde nişanlısı Zehranur Uğur ile dünya evine girdi. Damat Mustafa Ünal’a, düğün öncesi yapılan geleneksel şakalar ise 'pes' dedirtti.

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Uzman Çavuş damada pes dedirten işkence

İzmir'in Çeşme ilçesinde Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Mustafa Ünal, memleketi İznik’te, Zehranur Uğur ile dünya evine girdi. Düğün günü gelin alma merasimi öncesinde arkadaşlarının pes dedirten şakalarına maruz kalan 25 yaşındaki damat Mustafa Ünal’ın kafasında yumurtalar kırılıp una bulandı, ağzına emzik verildi, ardından da koli bandı ile bağlandı

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Uzman Çavuş damada pes dedirten işkence

Daha sonra bir aracın üzerine çıkartılan damat Ünal, eşine 'evlilik kuralları'nı okurken "Hafta sonları yemekleri yapıp bulaşıkları yıkayacağıma, maaşımın yarısını sana vereceğime, her tartışmamızda haklı olsam bile özür dileyeceğime, her iş çıkışı eve çiçekle geleceğime, akşamları evde çay kahve yapacağıma, senden sonra en çok seveceğim kadının da kızımız olacağına söz veriyorum" dedi. Damat bu şakaların ardından arkadaşları tarafından hamama götürüldü.

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Uzman Çavuş damada pes dedirten işkence

Damat Ünal’ın bu halini görenler şok oldular. Ancak damatlara yapılan bu şakaların bölgede yüzyıllardır süren geleneksel şakalar olduğu belirtildi.

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