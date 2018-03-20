Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştı

Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır’ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın şehadet haberi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı.

Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştı

Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır’ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın şehadet haberi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK’da görev yaptığı komşularınca ifade edildi.

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Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştı

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz.”

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Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştı

Bölücü terör örgütü PKK ile Diyarbakır’ın Hani ilçesinde girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Sergen Çakmak’ın şehadet haberi, İzmir’in Bayraklı ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin annesi Ümmühan Çakmak gözyaşlarına boğulurken, acı haberi veren askerler ve komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Şehit Uzman Çavuş Çakmak’ın biri kız 3 kardeş oldukları öğrenildi. Abisinin de subay olarak TSK’da görev yaptığı komşularınca ifade edildi.

39
Uzman Çavuş Çakmak'ın şehadet haberi İzmir'e ulaştı

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde, PKK’lı teröristler tarafından sivil araca düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Diyarbakır ili Hani ilçesi ile Topçular karayolu Şekale Tepe bölgesinde seyir halinde bulunan araca, 19 Mart 2018 günü saat 15.05 sıralarında bir grup terörist tarafından ateş edilmesi sonucunda, bir uzman erbaş ile bir gönüllü güvenlik korucusu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, silah arkadaşları ile Yüce Türk Milletine başsağılı ve sabır dileriz.”

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