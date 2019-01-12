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Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Üzerine 500 kene yapışan yılan kurtarıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletinde üzerinde 500'den fazla kene bulunan hasta bir piton yılanı kurtarıldı.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 10:57 - Güncelleme: 12-01-2019 10:57

Bir evin arka bahçesindeki havuzda yakalanan yılan, yaban hayvanların tedavi edildiği bir kliniğe götürüldü. Kenelerinden arındırılan yılanın iyileşmesinin zaman alacağı açıklandı.

"KENELERİ BOĞMAK İÇİN HAVUZA GİRDİ"
Hayvanı yakalayan Tony Harrison adlı görevli BBC'ye, Nike adını verdiği yılanın keneleri boğmak için havuza girdiğini tahmin ettiğini söyledi.

Harrison "Hayvan şüphesiz çok acı çekiyordu. Vücudunun her yeri kenelerle kaplıydı ve yüzü şişmişti. Kolumun altında sanki bir misket torbası taşıyordum" dedi.

Queensland Üniversitesi'nden Dr. Bryan Fry, yaban hayatında yılanlarda az sayıda kene ve parazitlerin görüldüğünü ancak bu kadar çok kenenin aşırı sıcak ya da kuraklıktan kaynaklanan başka bir hastalığa işaret ettiğini belirtti.

Fry, "Hayvanın çok hasta olduğu için doğal savunma mekanizmasını harekete geçiremediği anlaşılıyor. Yakalanıp tedavi edilmeseydi, bu şekilde yaşayamazdı" dedi. (bbc türkçe)

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