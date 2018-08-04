Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

Belarus'ta bir havalimanında eşine az rastlanan bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Marya Khrestina isimli modelin üzerindeki tişörtte "marihuana" sembolleri olduğunu fark eden polis, Khrestina’dan valizlerini açmasını istedi. Genç kadın polise direnmeye çalışsa da, yapılan aramalar sonucunda Khrestina’nın valizinde 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.