Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

Belarus'ta bir havalimanında eşine az rastlanan bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Marya Khrestina isimli modelin üzerindeki tişörtte "marihuana" sembolleri olduğunu fark eden polis, Khrestina’dan valizlerini açmasını istedi. Genç kadın polise direnmeye çalışsa da, yapılan aramalar sonucunda Khrestina’nın valizinde 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Marya Khrestina’ya uygulanan testlerde de kan ve idrarında uyuşturucu madde izlerine rastlandı. Rus kadın, polisler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması beklenen Khrestina, 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.
26 yaşındaki modelin mesleğe başladığından bu yanan uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.
İşte Marya Khrestina'nın fotoğrafları...
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER