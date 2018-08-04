Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

Belarus'tan Polonya'ya gitmek üzere havalimanında bulunan Marya Khrestina isimli bir model, üzerindeki tişört nedeniyle havalimanı polisi tarafından durduruldu. 26 yaşındaki model yapılan aramalar sonucunda uyuşturucu madde bulundurmaktan tutuklandı.

Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

Belarus'ta bir havalimanında eşine az rastlanan bir olay yaşandı. 26 yaşındaki Marya Khrestina isimli modelin üzerindeki tişörtte "marihuana" sembolleri olduğunu fark eden polis, Khrestina’dan valizlerini açmasını istedi. Genç kadın polise direnmeye çalışsa da, yapılan aramalar sonucunda Khrestina’nın valizinde 1.2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

Marya Khrestina’ya uygulanan testlerde de kan ve idrarında uyuşturucu madde izlerine rastlandı. Rus kadın, polisler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklandı. Önümüzdeki günlerde mahkemeye çıkması beklenen Khrestina, 3 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

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Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

26 yaşındaki modelin mesleğe başladığından bu yanan uyuşturucu kullandığı ortaya çıktı.

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Üzerindeki tişört ele verdi Rus manken tutuklandı

İşte Marya Khrestina'nın fotoğrafları...

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