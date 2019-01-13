Uzaylılarla kim görüşecek? Hangi dilde konuşulacak?

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, 'Velev ki geldiler, uzaylılarla kim görüşecek?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda geçtiğimiz günde haberlere yansıyan bir gelişme ele alındı. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi uzmanlarının, uzayın derinliklerinden gelen, enerji patlamaları halinde tekrarlanan radyo dalgalarının tespit edildiğini hatırlatan Karasu, Stephen Hawking, dünya dışı akıllı varlıklarla temasın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısına işaret etti.
Ayşe Özek Karasu'nun yazısından ilgil bölüm şöyle: Bu eğer, dünya dışı varlıklarla bir ilk temas ise uyandırdığı heyecan kadar tehlike de barındırıyor. Başta Stephen Hawking, birçok bilim insanına göre, varlığımızı belli etmek üzere bu kadar uğraşmak insanlığın felaketiyle sonuçlanabilirdi.
BİZİ BAKTERİ GİBİ GÖRECEKLER
Dünya dışı yaşamı araştırma çalışmalarına destek vermekle birlikte, uzaylılardan gelecek herhangi bir mesaja karşılık vermenin tehlikeli olacağını söyleyen Hawking, 'Onlara cevap vermek, Amerikan yerlilerinin Kristof Kolomb’la karşılaşması gibi olacaktır muhtemelen. Ziyaret edilenler için sonunun iyi olmadığı malûm' diye uyarıda bulunmuştu. Hawking’e göre temasa geçeceğimiz herhangi bir medeniyetin bizi bakteriden hallice bulması ve toptan imha etmesi kaçınılmazdı
Uzaylılarla temas, herkesin istediği gibi at koşturabileceği tekinsiz bir alan. Çünkü kimsenin uyarılara kulak asma yükümlülüğü yok, mesajlara ve içeriğine yönelik uluslararası bir düzenleme yok. Sinyaller aracılığıyla bir uzaylı istilasına ve yeryüzünün imhasına neden olabilecek, dolayısıyla bütün insanlığı ilgilendiren böyle hayati bir konuda bireysel davranışlar, bilim aleminde de eleştiriliyor.
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