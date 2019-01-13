Uzaylılarla kim görüşecek? Hangi dilde konuşulacak?

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, yaklaşık 1.5 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir kaynaktan gelen tekrarlı radyo sinyallerine ilişkin "Uzaylılara karşı biz dünyalıların tek bir sağlam stratejisi yok. Gelirlerse kim müzakereci olacak, hangi dili konuşacak belli değil" sorularını sordu.

Habertürk yazarı Ayşe Özek Karasu, 'Velev ki geldiler, uzaylılarla kim görüşecek?' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda geçtiğimiz günde haberlere yansıyan bir gelişme ele alındı. Kanada’daki British Columbia Üniversitesi uzmanlarının, uzayın derinliklerinden gelen, enerji patlamaları halinde tekrarlanan radyo dalgalarının tespit edildiğini hatırlatan Karasu, Stephen Hawking, dünya dışı akıllı varlıklarla temasın insanlığın sonunu getirebileceği uyarısına işaret etti.

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Ayşe Özek Karasu'nun yazısından ilgil bölüm şöyle: Bu eğer, dünya dışı varlıklarla bir ilk temas ise uyandırdığı heyecan kadar tehlike de barındırıyor. Başta Stephen Hawking, birçok bilim insanına göre, varlığımızı belli etmek üzere bu kadar uğraşmak insanlığın felaketiyle sonuçlanabilirdi. Twitter

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BİZİ BAKTERİ GİBİ GÖRECEKLER

Dünya dışı yaşamı araştırma çalışmalarına destek vermekle birlikte, uzaylılardan gelecek herhangi bir mesaja karşılık vermenin tehlikeli olacağını söyleyen Hawking, 'Onlara cevap vermek, Amerikan yerlilerinin Kristof Kolomb’la karşılaşması gibi olacaktır muhtemelen. Ziyaret edilenler için sonunun iyi olmadığı malûm' diye uyarıda bulunmuştu. Hawking’e göre temasa geçeceğimiz herhangi bir medeniyetin bizi bakteriden hallice bulması ve toptan imha etmesi kaçınılmazdı Twitter

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