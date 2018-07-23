Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

ŞİLİ'nin Atacama Bölgesi'nde bulunan, kafası koni şeklinde, 15 cm uzunluğundaki mumyanın üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Daha önce hakkında uzaylı mumyası olduğuna dair iddialar ortaya atılan mumyanın altından bir insanlık dramı çıktı.

2003 yılında Şili’de bulunan ve bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilen, 15 cm uzunluğundaki mumyanın üzerinde yapılan yeni bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı. Uzaylı mumyası olduğu iddia edilen yaratık, Atacama bölgesinde deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunmuştu.

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İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.



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15 HAFTALIK BİR CENİNE AİT; Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

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