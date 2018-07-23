Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

2003 yılında Şili’de bulunan ve bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilen, 15 cm uzunluğundaki mumyanın üzerinde yapılan yeni bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı. Uzaylı mumyası olduğu iddia edilen yaratık, Atacama bölgesinde deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunmuştu.
İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.
15 HAFTALIK BİR CENİNE AİT; Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.
California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından “Ata” ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.
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