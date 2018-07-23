Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

ŞİLİ'nin Atacama Bölgesi'nde bulunan, kafası koni şeklinde, 15 cm uzunluğundaki mumyanın üzerinde yapılan çalışmalar tamamlandı. Daha önce hakkında uzaylı mumyası olduğuna dair iddialar ortaya atılan mumyanın altından bir insanlık dramı çıktı.

Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

2003 yılında Şili’de bulunan ve bir uzaylıya ait olabileceği iddia edilen, 15 cm uzunluğundaki mumyanın üzerinde yapılan yeni bilimsel çalışmanın sonuçları açıklandı. Uzaylı mumyası olduğu iddia edilen yaratık, Atacama bölgesinde deri bir çanta içerisinde terk edilmiş bir kilisede bulunmuştu.

111
Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

İspanyol bir koleksiyoncu tarafından satın alınarak ortaya çıkarılan mumya ile ilgili daha önce Sirius isimli bir belgesel çekilmiş, çeşitli komplo teorilerinin yanı sıra bulunan iskeletin uzaylıların varlığına kanıt olabileceği öne sürülmüştü.

211
Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

15 HAFTALIK BİR CENİNE AİT; Uluslararası bir bilim ekibi 15 santimetre büyüklüğündeki mumya üzerinde yaptığı araştırmayı tamamladı ve mumyanın 15 haftalık bir cenine ait olduğunu açıkladı. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan bir başka araştırma ortaya daha farklı sonuçlar koymuştu.

311
Uzaylı mumyası olduğu iddia edilmiş! Tüm sır çözüldü

California Üniversitesi, San Francisco Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi tarafından “Ata” ismi verilen mumyaya yapılan DNA analizleri, ,gizemini uzun süre koruyan kalıntının, çeşitli genetik mutasyonlara uğramış, 6-8 yaşında olduğu tahmin tahmin edilen cüce bir kız çocuğuna ait olduğunu ortaya koymuştu. Yapılan bilimsel çalışmalar, çocuğun 40 yıl önce öldüğünü ve bugüne kadar tanımlanmamış olan gen bozukluklarına sahip olduğunu açığa çıkarmıştı.


411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro