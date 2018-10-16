Uzaydan gelen gizemli sinyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi!

Avustralya'da bulunan Swinburne Teknoloji Üniversitesinden Ryan Shannon, yeni teknoloji radyo teleskopları kullanarak yaptıkları çalışmada bir yılda 20 kadar hızlı radyo patlaması keşfettiklerini belirtti.

Uzaydan gelen gizemli sinyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi!

Shannon, 20 radyo sinyalinin en yakınının 425 milyon ışık yılı uzaktan geldiğinin tahmin edildiğini söyledi. Bazı uzmanlar bu sinyallerin uzaylı bir yaşam formu tarafından yayıldığını savunuyor. Araştırmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.

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Uzaydan gelen gizemli sinyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi!

Güçlü radyo dalgaları ilk kez 2007'de Avustralya'daki Parkes radyo teleskobu tarafından tespit edilmişti.

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Uzaydan gelen gizemli sinyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi!

UZAYLILAR BİZİMLE NEDEN BAĞLANTI KURMUYOR?: Gezegen bilimci ve NASA’nın ‘New Horizons’ misyonunda görev alan Alan Stern dünyadışı bir medeniyetle neden hala iletişim kuramadığımıza dair yeni bir teori ortaya atmıştı.

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Uzaydan gelen gizemli sinyaller tartışmaları yeniden alevlendirdi!

American Astronomical Society’nin düzenlediği konferasta bir açıklama yapan Stern, bunun nedeni olarak uzaylıların tahmin ettiğimizin aksine sualtı bir medeniyet geliştirmiş olabileceği ihtimalinin altını çizdi.

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