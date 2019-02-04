Uzay Araştırmaları Merkezi'nde 3 bilim insanı hayatını kaybetti

İran'ın gece saatlerinde duyurduğu habere göre Tahran'ın merkezinde bulunan Uzay Taşımacılığı Sistemleri Enstitüsü'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında üç iş kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Yangının binada görevli personelin devrimin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldıkları sırada çıktığını belirten Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, bu nedenle kimsenin durumu fark edemediğini söyledi.

İranlı Bakan, yangının ne zaman çıktığı ve yaşamını yitirenlerin isimleriyle ilgili bilgi vermedi.

Washington tepki göstermişti

Uzay Araştırma Merkezi'nin çalışmaları, Washington'un tepkisine neden olmuştu. Tahran'ın uydu faaliyetlerini balistik füze programının parçası olarak değerlendiren ABD yönetimi, İran'a uydu fırlatma da dahil tüm balistik füze faaliyetlerini durdurma çağrısında bulunmuştu.

Uydu fırlatılacaktı

İran, 15 Ocak'ta "Peyam" (Mesaj) adlı yerli üretim uyduyu uzaya fırlatmış ancak yörüngeye yerleştirme aşaması başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Cehromi, kısa süre önce yaptığı açıklamada, sivil amaçlı yeni bir yerli üretim uyduyu fırlatmaya hazırlandıklarını duyurmuştu.