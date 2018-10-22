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Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü!

Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü!

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Eklenme Tarihi: 22-10-2018 20:19 - Güncelleme: 22-10-2018 20:19

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.Ç., boşanmak üzere olduğu ve uzaklaştırma kararı bulunan eşi Turnagül Ç.'nin (34) bulunduğu kayınbabasının evine geldi. İkili arasında çıkan tartışma sonrasında M.Ç., tabanca ile Turnagül Ç.'ye 3 el ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Sağlık ekibi sevk edildi.

M.Ç., olay yerine yaklaşık 150 metre yakında bulunan Sinan Köprüsü yakınlarında polis ekiplerince suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. İhbar sonrasında olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralanan Turnagül Ç.'yi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırdı. İki çocuk annesi talihsiz kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahalle sakinleri Durna Ç.'nin eşinden 9 aydır ayrı yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını, M.Ç.'nin önceki gün de gelerek tartıştığını polis ekiplerine anlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Af teroru 22 Ekim 2018 21:57 Af cikacak diye suc orani artti, nasilsa cikariz diye dusunce ektiler, yaziklar olsun affi gundeme getirenlere

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