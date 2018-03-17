Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

Avokado genel olarak maske tarzında tüketilen bir meyvedir. Fakat Uzakdoğu da yetiştiğinden ve amazon ormanlarında daha sık görüldüğünden dolayı mevsimsel olarak kimi zaman karşımıza çıkmakta ve bizlere yansıtılmaktadır.

Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

Avokadonun cilde faydalarının olağan bir biçimde yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Her geçen gün tüketimi sıklaşan ve kullanıcılar tarafından tercih edilen bu meyve türünün daha detaylı ve ayrıntılı bir incelemesine bakalım.Avokado, cilde maske olarak kullanıldığı zaman gözenekleri açma ve sıkılaştırma formülü içerisinde kullanılmaktadır. Avokado ölü derileri ciltten atmak için kullanılmaktadır. Bu sayede cildin daha parlak ve canlı bir görüntü alınması durumu söz konusu olabilir.

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Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

Avokado meyvesi toksitlerin vücuttan daha çabuk atılmasını sağlamakla birlikte vücudun kan akışını hızlandırır ve bu durum da cilde direkt olarak rengin oturmasını sağlar.Avokado aynı zamanda kırışıklık ve sarkmaları toplayan bir meyvedir. Bu sebepten dolayı cilt sorunlarınız bu yönde ise avokado kullanımı pek çok sorunsalı direkt olarak vücuttan atmanıza yardımcı olacaktır. E vitamini deposu olmasıyla beraber vücudun kan akışını düzenlemektedir.

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Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

Sindirim sisteminizi rahatlatır. Kan basıncını düzenlemesiyle bilinir. Kötü nefes kokusunu gidermesiyle bilinir. Göz sağlığını ve göz tansiyonunu normalde döndürme konusunda avantajlıdır.Kansere karşı savaş başlatır ve vücudun direncini arttırır. Protein konusunda oldukça besleyicidir, tüketilmesinde fayda vardır. Bebek maması olarak kullanabilirsiniz, hiçbir fark yoktur. Kalp sağlığını korur ve kalp ritmini düzene sokar.

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Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

CİLDİ CANLANDIRAN AVOKADO MASKESİ: Yarım olgun avokado, 1 tatlı kaşığı bal, 1 çay kaşığı badem yağı

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