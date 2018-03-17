Uzakdoğu'nun gözdesi avokado bakın neye iyi geliyor ?

Avokadonun cilde faydalarının olağan bir biçimde yüksek olduğunu biliyor muydunuz? Her geçen gün tüketimi sıklaşan ve kullanıcılar tarafından tercih edilen bu meyve türünün daha detaylı ve ayrıntılı bir incelemesine bakalım.Avokado, cilde maske olarak kullanıldığı zaman gözenekleri açma ve sıkılaştırma formülü içerisinde kullanılmaktadır. Avokado ölü derileri ciltten atmak için kullanılmaktadır. Bu sayede cildin daha parlak ve canlı bir görüntü alınması durumu söz konusu olabilir.