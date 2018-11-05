Uzak mesafeli ilişkilerin rahatlıkla sürdürülebilmesi için 4 kural

BİRAZ ÖZLEME ALIŞMAK LAZIM
Kısa veya uzun süreliğine çıkılan iş seyahatleri veya okul durumları gibi farklı bir şehire taşınma durumunda hemen karaları bağlamayın çünkü eskisi gibi her an atlayıp gidemeyeceğiniz gibi bu durumların bastırdığı anlarda isyan etmek yerine alışmak gerekiyor. Aksi takdirde bir süre sonra vaktin geçmeyeceği gibi ilişkinizi daraltmaya başlayacaksınız. Hayatınızdaki bu yeni gerçeği kabul edip du duygularınızın kontrolünü elinize alın.
SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLMAK
Uzun mesafeli ilişkilerde en önemli noktalardan biri sürekli olarak iletişim halinde olmaktır. Aradaki mesafelerin yokluğunu unutmanın en etkili yollarından biri de birbirinizin sesini duymaktan geçiyor. Gün içerisinde yaşadığınız sorunları veya eğlenceli anları sevgilinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu tarz konuşmalar içinizde yaşadığınız özlemi bir nebze bastırabilir.
UFAK SÜRPRİZLER YAPIN!
Mesafelerin ilişkinize posta koyduğu zamanlarda sevgilinize sürpriz yapmanın en güzel zamanı demektir. Habersiz yapılan sürprizler hem sevgilinizi mutlu edecek hem de bu tarz küçük buluşmalar ilişkinizi güçlendirecektir.
KENDİNİZE SOSYAL ORTAM OLUŞTURUN
İlişkilerde en önemli noktalardan biri de 'kendini sevgiliye adama' hatasını yapmamaktır! Hayatınızdaki bu önemli kişiye fazlasıyla değer veriyor olabilirsiniz. Ancak hayatınızın merkezine almak yanlış bir davranış olacaktır.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER