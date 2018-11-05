Uzak mesafeli ilişkilerin rahatlıkla sürdürülebilmesi için 4 kural

Günümüzde teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte ilişkiler arasında uzaklık yakınlık çok da etkileyici olmuyor. İşte uzun mesafeli ilişkileri sürdürebilmek için 4 basit yöntem...

BİRAZ ÖZLEME ALIŞMAK LAZIM

Kısa veya uzun süreliğine çıkılan iş seyahatleri veya okul durumları gibi farklı bir şehire taşınma durumunda hemen karaları bağlamayın çünkü eskisi gibi her an atlayıp gidemeyeceğiniz gibi bu durumların bastırdığı anlarda isyan etmek yerine alışmak gerekiyor. Aksi takdirde bir süre sonra vaktin geçmeyeceği gibi ilişkinizi daraltmaya başlayacaksınız. Hayatınızdaki bu yeni gerçeği kabul edip du duygularınızın kontrolünü elinize alın. Twitter

Facebook

Google Plus

1 5

SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDE OLMAK

Uzun mesafeli ilişkilerde en önemli noktalardan biri sürekli olarak iletişim halinde olmaktır. Aradaki mesafelerin yokluğunu unutmanın en etkili yollarından biri de birbirinizin sesini duymaktan geçiyor. Gün içerisinde yaşadığınız sorunları veya eğlenceli anları sevgilinizle paylaşmaktan çekinmeyin. Bu tarz konuşmalar içinizde yaşadığınız özlemi bir nebze bastırabilir. Twitter

Facebook

Google Plus

2 5

UFAK SÜRPRİZLER YAPIN!

Mesafelerin ilişkinize posta koyduğu zamanlarda sevgilinize sürpriz yapmanın en güzel zamanı demektir. Habersiz yapılan sürprizler hem sevgilinizi mutlu edecek hem de bu tarz küçük buluşmalar ilişkinizi güçlendirecektir. Twitter

Facebook

Google Plus

3 5