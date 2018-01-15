Uyuşturucu tacirleri böyle gözaltına alındı! Teybe dikkat..

İSTANBUL’da ihbar üzerine bir otomobili takibe alan narkotik polisi, aracı park ettikten sonra restoranda yemek yiyen şahıslara nefes kesen bir baskın düzenledi. Baskında yere yatırılarak kelepçelenen 1’i yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada teybin içine yapılan özel bölmeden uyuşturucu fışkırırken, bagajında “GIO” diye tabir edilen 500 bin lira değerinde kimyasal uyuşturucu sıvı ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan S.D., İ.S. ve İran uyruklu M.N. mahkemeye çıkarıldı. M.N. sınırdışı edilirken, diğer iki kişi tutuklandı. Twitter

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İstanbul’da başarılı operasyonlara imza atan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği narkotimleri, nefes kesen bir operasyon daha gerçekleştirdi. Kentteki bir otomobilde uyuşturucu madde olduğu ihbarı üzerine narkotimleri harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından tim, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde 34 RH 1623 plakalı otomobilin yerini tespit ederek takibe aldı. Saatler süren takip sonrası 3 şahıs, kullandıkları aracı Fatih Millet Caddesi üzerinde park ettikten sonra yemek yemek üzere restorana girdi. Twitter

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RESTORANA NEFES KESEN BASKIN: Otomobili takipte olan narkotimleri ise bir süre bekledikten sonra hazırlıklarını tamamlayarak restorana baskın düzenledi. Şahısları etkisiz hale getirdikten sonra restoranın önünde yere yatırarak kelepçeleyen tim, ardından otomobilde arama yaptı. Şahısların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda ise “uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan çok sayıda kayıtları çıktı. Twitter

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