Uyuşturucu maddeyi kitapların arasına saklamışlar!

Jandarma tarafından yapılan aramada, kitapların arasından ve içecek kutularının içerisinden 2 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında durdurulan yolcu minibüsündeki bir yolcunun hareketlerinden şüphelendi ve şüphelinin üzerini aradılar.

Aramada, kitapların arasına, içecek kutularına ve poşetlerle gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.