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Uyuşturucu dolu 115 prezervatif yutmuş!

Uyuşturucu dolu 115 prezervatif yutmuş!

Brezilya'dan İstanbul'a gelen bir kadın yolcunun tedirgin davranışları, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti. O kadının midesinde, 115 adet prezervatif içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde çıktı.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2019 10:39 - Güncelleme: 25-01-2019 10:39

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Cumartesi günü, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havayolu ile İstanbul’a gelen 40 yaşındaki bir kadın yolcudan şüphelendi. Kadın sorguya alındı. 

Kadının üzeri arandı ancak ne üzerinde ne de valizinde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Kadın yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederek röntgen filmini çektirdi.

Röntgen filmi çekilerek kontrol edilen kadının 115 prezervatif halinde 900 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

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