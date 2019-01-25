Uyuşturucu dolu 115 prezervatif yutmuş!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, geçtiğimiz Cumartesi günü, Brezilya’nın Sao Paulo şehrinden havayolu ile İstanbul’a gelen 40 yaşındaki bir kadın yolcudan şüphelendi. Kadın sorguya alındı.



Kadının üzeri arandı ancak ne üzerinde ne de valizinde herhangi bir suç unsuru bulunamadı. Kadın yolcunun tedirgin hareketlerinden şüphelenen polis, şüpheliyi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ederek röntgen filmini çektirdi.



Röntgen filmi çekilerek kontrol edilen kadının 115 prezervatif halinde 900 gram kokain yuttuğu belirlendi. Kapsüller çıkarıldıktan sonra Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.