Uyuşturucu çetesinin haber ağı polisi şaşırttı program deşifre edilmeye çalışılıyor

ERZURM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.

Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.