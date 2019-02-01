Uyuşturucu çetesinin haber ağı polisi şaşırttı program deşifre edilmeye çalışılıyor

ERZURM Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 25 Ocak'ta merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca polis uygulama noktasında bir TIR'ı durdurdu. Ekipler, İstanbul'a seyir halinde olan mermere benzeyen florit madeni yüklü TIR'da narkotik köpeği ile arama yaptı. TIR'ın dorse kısmında 17 çuval dolusu 25 bin 834 taş parçası şekli verilmiş 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi.
Yapılan araştırmada, Şahin D. idaresindeki İran'dan gelen TIR'ın Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yaptığı tespit edildi. Uyuşturucunun, sınır kapısında yapılan kontrolden kolayca geçirebilmesi için demir, çelik üretiminde güçlendirici olarak kullanılan florit madenleri arasına saklandığı ortaya çıktı. Polisin dikkatiyle, Türkiye'de tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarda uyuşturucunun İstanbul üzerinden Avrupa'ya nakledileceği öğrenildi.
Büyük titizlikle yaklaşık 6 saat eroinleri florit madenleri içerisinden ayıklayan polisler, film gibi operasyonun ikinci ayağına geçiş yaptı. Soruşturmayı yürüten savcı ve narkotik timleri, TIR şoförünü hiç yakalanmamış gibi yaparak İstanbul'a gönderdi. Eroinlerin boşaltıldığı TIR, polisler eşliğinde alıcı konumundaki kişilere ulaşılabilmesi için, 25 Ocak sabahı yola çıktı. Şahin D.'nin yanında giden polisler, İstanbul'a geldiğinde şoför ile irtibata geçen alıcı konumundaki ilk kişiye ulaştı.
Tarihi uyuşturucu operasyonunda ilk alıcı konumundaki zehir tacirini gözaltına alan polisler bu kez, aynı yöntemle ikinci alıcı ile irtibat kurdu. Eroinlerin sorunsuz olarak nakli sağlanmış gibi yapılarak çete lideri olan baron Mehmet Zeki F.'nin kimliği tespit edildi. Mehmet Zeki F.'nin yurt dışına kaçacağını öğrenen ekipler, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda önlem alarak baronu da kısa sürede yakaladı.
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