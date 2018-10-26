Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

2009 yılında Türkiye 2. Güzeli Senem Kuyucuoğlu, Nişantaşı’nda bir kafede garson olarak çalışmaya başlamıştı. Garsonluğu bırakan Kuyucuoğlu, eski günlerine döndü.

Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

Miss Turkey 2009’da Türkiye ikinci güzeli seçilen Senem Kuyucuoğlu, 2014’te basına sızan uyuşturucu kullandığı görüntüler yüzünden yaşadığı sıkıntılı günleri geride bıraktı. Modellik kariyerinde sert bir düşüş yaşayan model, Nişantaşı’ndaki Nova Bite isimli kafede garson olarak çalışmaya başlamıştı. Senem Kuyucuoğlu, garsonluğu bıraktı.

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Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

''MESLEĞİ BIRAKTIM'': Yaz aylarında Nişantaşı’nda bir restoranda garsonluk yapan eski model, “Her şeyi öğrendiğim için o mesleği bıraktım. Bu dönemde film teklifi aldım, senaryoyu beğenince, kabul ettim. Katili oynayacağım” diye konuştu.

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Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

''ASGRİ ÜCRETTEN HABERİM BİLE YOKTU'': Garsonluğun zevkli olduğunu ifade eden eski model daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti: “İnanın bu zamana kadar neden modellik yapmışım, bilmiyorum. Asgari ücret ne kadar haberim bile yoktu. Alın teri ne kadar zormuş onu öğrendim. ‘Nereden nereye?’ demedim hiçbir zaman. Gayet mutluyum. Bu ülkede modellik yapılmaz. Alacağım maaşın bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım. Arkadaşımla net bir ücret konuşmadık ama alacağım para, bir günlük yemeğimi zor çıkartır.”

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Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

TÜRKİYE'NİN EN SEKSİ 3.KADINIYDI: Senem Kuyucuoğlu 22 Eylül 1990, İzmir'de doğup modellik ve güzellik yarışmalarında derece almış Türk modeldir. Türkiye'yi birçok uluslararası yarışmada temsil eden Senem Kuyucuoğlu, son olarak Türkiye adına 2009 Kâinat Güzellik Yarışması'na katılmıştır. Bir derginin 2009 yılında okur oylarıyla belirlediği Türkiye'nin en seksi 50 kadını sıralamasında da Senem Kuyucuoğlu 3. sırayı almıştır.

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