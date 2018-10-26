Uyuşturucu batağına saplanmış garson olmuştu! İşte yeni mesleği

''ASGRİ ÜCRETTEN HABERİM BİLE YOKTU'': Garsonluğun zevkli olduğunu ifade eden eski model daha önce verdiği röportajda şunları söylemişti: “İnanın bu zamana kadar neden modellik yapmışım, bilmiyorum. Asgari ücret ne kadar haberim bile yoktu. Alın teri ne kadar zormuş onu öğrendim. ‘Nereden nereye?’ demedim hiçbir zaman. Gayet mutluyum. Bu ülkede modellik yapılmaz. Alacağım maaşın bir kısmını hayvanlara bağışlayacağım. Arkadaşımla net bir ücret konuşmadık ama alacağım para, bir günlük yemeğimi zor çıkartır.”