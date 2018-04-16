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Uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınan isim şoke etti

Uyuşturucu baronuna operasyonda gözaltına alınan isim şoke etti

Uluslararası çete lideri ve uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti İstanbul'da yakalandı. Çete ile bağlantısı olduğu öne sürülen Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 16-04-2018 08:30 - Güncelleme: 16-04-2018 08:30

Uyuşturucu baronu İranlı Naji Sharifi Zindaşti’nin yakalandığı operasyonun ardından çeteyle bağlantısı olduğu iddiasıyla eski Cinayet Büro Başkomiseri F.Y. de gözaltına alındı.

TATİLE GÖNDERDİ İDDİASI: 2014’te Zindaşti’nin kızı ve şoförünün öldürmesi olayını azmettirdiği iddiasıyla tutuklanan Orhan Üngan, uyuşturucu hesaplaşmalarındaki cinayetlere F.Y. ile birkaç polisi rüşvet almakla suçlamıştı. Zindaşti’nin, F.Y.’yi Dubai’ye tatile gönderdiğini iddia eden Üngan, ikilinin mesajlaşmalarını da delil olarak mahkemeye sunmuştu.

Öte yandan Zindaşti’nin villasına yapılan baskında, 30 Nisan 2017’de Maslak’taki silahlı saldırıda GEM TV sahibi İranlı asıllı İngiliz vatandaşı işadamı Saeel Karimian ile ortağının öldürülmesiyle ilgili aranan A.K.’nın da yakalandığı ortaya çıktı.

Gazete Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Avukat Kudbettin Kaya cinayetini aydınlatmak için çalışmalarını sürdüren polis, İstanbul ve Muğla’da önceki gün eşzamanlı operasyon yaptı. Olaydan sonra kaçan tetikçinin terk ettiği araçta bulunan parmak izlerinden yola çıkarak isimleri belirlenen şüphelilere yönelik birçok adres basıldı. B.K., İ.K.A., E.A., ve A.T.’nin gözaltına alındı.

İranlı ünlü uyuşturucu baronu yakalandı FETÖ ayrıntısı bomba

 1 TON 100 KİLOGRAM EROİN İHBARI
İstanbul, Hollanda, Dubai, Panama ve Kanada’ya uzanan kanlı hesaplaşmanın odak noktasında, uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti’nin ismi yer aldı. Bu hesaplaşmanın fitilini ateşleyen olay ise Pakistan’dan Belçika’ya giden bir gemideki 1.1 ton eroinin Haziran 2014’te ihbar edilip Yunanistan’da ‘buhar’ olması oldu. Yunan polisi operasyon düzenledi ancak gemide yangın çıktı. Orhan Ünğan ile kardeşi İlhan Ünğan ve Çetin Koç, uyuşturucuyu Zindaşti’nin ihbar ettiğini ileri sürdü. Bu olayın ardından da 20 kişi hesaplaşmanın kurbanı oldu.

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