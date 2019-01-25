Uyuşturucu baronu El Chapo'yu karısı hapisten kaçırmış!

El Chapo lakaplı Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosuna çıkan bir tünelle hapisten kaçmasında eşi Emma Coronel Aispuro'nun önemli rol oynadığı öne sürüldü. Uyuşturucu baronu El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın 2015'te cezaevinden kaçış organizasyonunu eşi Emma Coronel Aispuro'nun organize ettiği iddia edildi.

El Chapo'nun 'sağ kolu' olarak bilinen Damaso Lopez Nunez, New York'ta devam eden, Guzman'ın ABD'ye toplam 14 milyar dolarlık eroin ve kokain sokmak suçlamasıyla yargılandığı davada, ifade verdi. Nunez, jüriye, Guzman'ın 2015'te cezaevindeki banyosundan kazılan bir tünelle hapisten kaçma planında eşi Aispuro'nun kilit rol oynadığını söyledi.