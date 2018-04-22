Uyuşturucu alıp hem ormanı hem kendilerini yaktılar! Cinsel organı bile...

İSTANBUL Sultabeyli’de madde bağımlısı iki şahıs ısınmak için yaktığı ateş ormanı yaktı. Madde bağımlıları kendileri de ormanda yandı... İddiaya göre, madde bağımlısı iki şahıs ısınmak için ormanlık alanda da ateş yaktı. Ateş kısa sürede büyüyerek, ormanlık alanda bulunan ağaçlara sirayet etti. Bu sırada madde bağımlısı şahıslar ateş ortasında kaldı. Şahıslar ateşten yanarken yangın ormanlık alanı sardı. O sırada ormanlık alanda bağırma seslerini duyan vatandaşlar, madde bağımlısı şahısları ateşin içinden kurtardı. Madde bağımlısı şahısların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Bir vatandaş "Yanan arkadaşlar madde aldığını söylüyor, ‘abi yandım beni kurtarın’ dedi bize. Birini hemen ambulansa bindirip gönderdik diğerini de aldık aşağıya getirdik. Çıplaktı, her yeri yanmıştı, çok kötü durumdaydı. Mahrem yeri bile yanmıştı. Diğeri de ateşin içinde uyurken bulduk” dedi.