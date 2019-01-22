Uyuştucu maddeleri prizlerin içerisine gizlemişler!

Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 4 kişinin Adana’dan Niğde’ye uyuşturucu madde getirebileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından şüpheli kişilerin bulunduğu araç takibe alındı. Takip edilen araç Adana-Niğde otobanında durduruldu.Aramada Siyah renkli 3'lü priz içerisine gizlenmiş 5 parça halinde toplam 39,33 gram gelen Eroin madde ele geçirdi.
Araçtaki 4 kişi gözaltına alındı.
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