Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Ancak tavsiye edilen gecelik yedi ila sekiz saati yatakta geçirmeye kendinizi adasanız da ışıklar kapandığında kendinizi dönüp dururken bulabilirsiniz. Yalnız değilsiniz: American Academy of Sleep Medicine’e göre, her üç yetişkinden biri arada sırada insomnia deneyimlediğini belirtiyor.

Belirli yiyecek veya içeceklerin –örneğin kahve, alkol ve hatta çok fazla şeker– uyku sorunlarınızı kötüleştirmesi şaşırtıcı değil. Ancak daha iyi uyumanıza yardımcı olacak diğer yiyecek ve içeceklerin olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz.

