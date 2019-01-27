Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Uyku kaybı hafızanızı ve konsantrasyonunuzu mahvedebilir, kilo almanıza yol açabilir ve yataktan erken çıkıp spor salonuna gitmenizi oldukça zorlaştırabilir.

Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Yedikleriniz uykunuzun kalitesiyle doğrudan ilişkilidir. Bu yüzden, daha iyi uyumanıza yardımcı olacak bu 12 yiyecekle vücudunuzu doğru şekilde besleyin.

117
Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Yeterli uyumazsanız bedelini sağlığınızın ödeyeceğini zaten biliyorsunuz. Uyku kaybı hafızanızı ve konsantrasyonunuzu mahvedebilir, kilo almanıza yol açabilir ve yataktan erken çıkıp spor salonuna gitmenizi oldukça zorlaştırabilir.

217
Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Ancak tavsiye edilen gecelik yedi ila sekiz saati yatakta geçirmeye kendinizi adasanız da ışıklar kapandığında kendinizi dönüp dururken bulabilirsiniz. Yalnız değilsiniz: American Academy of Sleep Medicine’e göre, her üç yetişkinden biri arada sırada insomnia deneyimlediğini belirtiyor.

317
Uyumaya yardımcı olan 12 yiyecek

Belirli yiyecek veya içeceklerin –örneğin kahve, alkol ve hatta çok fazla şeker– uyku sorunlarınızı kötüleştirmesi şaşırtıcı değil. Ancak daha iyi uyumanıza yardımcı olacak diğer yiyecek ve içeceklerin olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro