Uyumak için bıraktı geri döndüğünde ise bu halde buldu

Bebeğinizi uykuya yatırdınız ve geri döndüğünüzde onu kanlar içerisinde gördünüz, ne yapardınız? Çılgına döneceğiniz kesin. İşte Ashley Rodgers 4 aylık kızı Jourini'yi bu halde buldu. Fotoğraflara bakmak bile güç. Ailenin, kızları Jourini’nin fotoğraflarını paylaşmasının nedeni diğer ebeveynlere durumun ne kadar ciddi olduğunu hatırlatmak.



