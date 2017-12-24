Uyumak için bıraktı geri döndüğünde ise bu halde buldu

Bebeğinizi uykuya yatırdınız ve geri döndüğünüzde onu kanlar içerisinde gördünüz, ne yapardınız? Çılgına döneceğiniz kesin. İşte Ashley Rodgers 4 aylık kızı Jourini'yi bu halde buldu. Fotoğraflara bakmak bile güç. Ailenin, kızları Jourini’nin fotoğraflarını paylaşmasının nedeni diğer ebeveynlere durumun ne kadar ciddi olduğunu hatırlatmak.
Saldırı bir çarşamba akşamı saat 10 ile 11 arasında gerçekleşti. Anne Ashley Rodgers o sırada 6 yaşındaki kızını yıkıyordu. Bebeğinin odasına gittiğinde hayatı boyunca unutamayacağı o manzarayla karşılaştı.
Anne, “Yerde yatıyordu. Suratında yaralar vardı ve üstüne kan bulaşmıştı” dedi. Baba Samuel Black ise Fox29’a “Eşim telefonla haber verince inanamadım. Neredeyse kalbim duruyordu. Ne yapacağımı ve ne düşüneceğimi bilemedim” dedi.
Anne, bir rakunun bebeğini sürüklemeye çalıştığını ifade etti. Küçük kız hemen hastaneye götürüldü. Ailenin aktardığına göre küçük kıza 65 dikiş atılmış. Öte yandan komşuların evine de kısa süre önce rakunlar musallat olmuş.
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