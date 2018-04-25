Uyum yasasının onaylanmasının ardından YSK'dan flaş açıklama

YSK binasında kurulu ile toplantıya giren YSK Başkanı Sadi Güven, toplantı sonrasında akşam saatlerinde binadan ayrılırken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Güven, "Hür Dava partisinin itirazı kabul oldu. Siyasi partilerin kayıtlarını Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tutuyor. Onlardan aldığımız kayıtlara göre ilk önce giremeceği yönünde kayıtlar vardı. İtiraz üzerine kongre yaptık dediler. Bütün ilçe seçim kurumlarından onların bize vermiş olduğu bilgileri teyit ettirdik. Toplamda 41 ilde teşkilatlanma şartını yerine getirdiler. Diğer partiler yerine getiremedi. Bu nedenle Hür Dava partisi seçime girmesine karar verdik. Biraz önce imzalandı ve resmi gazeteye yayımlanmak üzere gönderildi. Bütün itirazlar değerlendirildi. Siyasi partilerle ilgili bir itiraz kalmadı. Seçime 11 parti girecek. Uyum yasası meclisten çıktı. Ancak şuan itibariyle resmi gazetede yayımlanmadı. Bu nedenle seçim takvimini yayımlayamadık. Bu değişiklik yarın veya bu gece resmi gazetede yayımlanırsa yarın itibariyle bir daha gözden geçirip, seçim takvimi inşallah yarın yayımlamayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Güncel 25 Nisan 2018 21:23
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Uyum yasasının onaylanmasının ardından YSK'dan flaş açıklama videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro