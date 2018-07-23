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Uysal'dan Akşener çıkışı: Görevi bırakmayacak

Uysal'dan Akşener çıkışı: Görevi bırakmayacak

İYİ Parti listelerinden milletvekili seçilen DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti'de yaşanan olağanüstü kongre kararı için, "Ben Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına inanıyorum" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 20:04 - Güncelleme: 23-07-2018 20:04

Afyonkarahisar'da bulunan DP Genel Başkanı ve İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Adnan Şenel'i ziyaret ederken çıkışta gazetecilerin Akşener'in aldığı son kararla ilgili soruları yanıtladı.

Ziyaret sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü kurultay kararı alıp, "Genel başkanlığa aday olmayacağını" açıklamasının hatırlatılması üzerine, Genel Başkanı Akşener ile parti yetkililerinin, bu konuda gerekli açıklamaları yaptığını söyledi.

"GÖREVİ BIRAKMAYACAĞINI BÜTÜN KALBİMLE İNANIYORUM"

Gültekin Uysal, "Bütün değerlendirmeler yapılır ve çizgiler içerisinde partiler genel kurullarını yapar. Ben sayın Meral Akşener'in görevi bırakmayacağına bütün kalbimle inanıyorum. Kendi düşüncem olarak da bırakmaması gerektiğini ifade etmek isterim."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Ender 23 Temmuz 2018 20:42 Parti olmayı beceremediniz Siz bu ülkeyi temenni ile mi yönetecektiniz

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