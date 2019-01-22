Uykusuzluk kalp krizini tetikliyor! İşte iyi bir uyku için reçete!

Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, uykusuzluğun kalp hastalıklarını tetiklediğini söyledi. Uykusuzluk ve kalp sağlığı arasındaki ilişkiden bahsetti.

Uykusuzluk kalp hastalıklarını arttırıyor. Kalp hastalıkları da uykusuzluğa neden oluyor. Gençbay, "Öncelikle uykunun pasif bir eylem olmadığını ve sağlık açısından çok önemli bir süreç olduğunu belirtmekte fayda var. Uyku sırasında beyin oldukça aktiftir. Pek çok fizyolojik süreç gerçekleşmektedir. Bu nedenle uykuya gereken önemi vermek zorundayız. Maalesef günümüzde yaşam koşulları daha stresli olmuştur ve bu da uyku sorunlarını beraberinde getirmiştir" dedi.

KALBİN EN ÖNEMLİ İHTİYACI UYKU



Prof. Dr. Gençbay, "Toplumda yaşamın bir döneminde uyku sorunu problemi yaklaşık yüzde 50, kalıcı olarak uyku problemi ise yüzde 10'dur. Bu yüksek oran beraberinde ciddi sağlık sorunlarını da getirmektedir. 2017 Avrupa Kardiyoloji Dergisi'nde 13 bin kişiyi kapsayan bir araştırmada az uyuyanların (günde 6 saatten az) koroner kalp hastalığına (kalp damarlarında tıkanıklık, kalp krizi) yakalanma oranı yüzde 71, inme geçirme olasılıkları yüzde 45 artmış olarak saptanmıştır. BenzΩer oranlar 2011 de yaklaşık 500 bin kişi üzerindeki analizde de ortaya konulmuştu. İlginç olarak uzun uyuyanlarda da (günde 9 saatten fazla) benzer artışlara rastlanmaktadır" dedi.

UYKUSUZLUK VE ŞEKER HASTALIĞI



Prof. Dr. Gençbay, uykusuzluğun şişmanlık, hipertansiyon ve şeker hastalığıyla ilişkili olduğunu söyledi. "Tartışmalı olan nokta uykusuzluğun kalp krizlerine yol açmasının bu risk faktörlerinde artışla mı yoksa doğrudan bir ilişkiyle mi olduğudur. Bazı araştırmacılar uykusuzluk ile koroner damar hastalığının bunlardan bağımsız olduğunu ileri sürerken bazı araştırmacılar bu ilişkinin dolaylı olduğunu ileri sürmektedirler. Uyku sırasında tokluk hormonu olan leptin hormonu salgılanmaktadır. Uykusuzluk sonrası leptin hormonu düşük seviyede kalmakta ve ghrelin hormonu artmaktadır. Ghrelin açlık hormonudur ve ilginç bir şekilde sağlıksız gıdalara yönelimi de artırmaktadır. Bu da şişmanlamaya yol açmaktadır. Ayrıca uykusuzluk çekenlerde insülin direncinde artma meydana gelmektedir. Bu da şeker yükselmelerine ve şeker hastalığına yol açabilmektedir. Uykusuzluk sonrası adrenerjik hormonlar ve kortizon seviyesi yükselmekte ve bunlarda hem şeker metabolizmasında bozulmaya yol açmakta hem de kan basıncını yükseltmektedir".



AŞIRI KİLO UYKU APNESİ YAPABİLİR



''Özellikle kısa ve çevresi çok artmış boyun bölgesine sahip ve alt çenesi geriye doğru olanlarda oldukça sıktır. (apne, nefes durması) ile olur. Hastanın beyni oksijen eksikliği nedeniyle uyanır, kas gerginliği artar ve solunum yeniden başlar. Bu olay gece boyunca bazen 2-3 dakikada bir bile tekrarlayabilir. Beyin sağlıklı uykuyu elde edemez ve buna bağlı oldukça ciddi sağlık sorunları ortaya çıkar. En etkili tedavisi zayıflamaktır. Bunun dışında CPAP dediğimiz basınçlı hava veren maskeler kullanılmaktadır ya da yutakta düzeltme cerrahileri bazı durumlar da faydalı olabilmektedir" dedi.

İYİ BİR UYKU İÇİN REÇETE



1-Yatmadan birkaç saat öncesi özellikle ağır yemekler başta olmak üzere yemek yemeyin.

2- Alkol, uyku kalitesini bozar bu nedenle 6-8 saat öncesinden itibaren alkol almayın, kafein içeren içeceklerden uzak durun.

3- Yatmadan birkaç saat öncesinde egzersizden kaçının.

4- Sabah ve akşam yürüyüşlerinin uyku kalitesini artırıyor.

5- Son olarak, yatak odasının; serin, havalanmış, sessiz ve karanlık olması önemlidir. Akşam saatlerinde bilgisayar ve telefonlarda mavi ışık filtresi kullanmakta da fayda var. Çünkü mavi ışık melatonin seviyesini düşürmekte ve uykuya dalmayı geciktirmektedir.