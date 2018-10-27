Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

Bilim insanları uykudayken orgazm olmanın, uyanıkken orgazm olmaktan daha kolay olduğunu söylüyor. Bu konuda araştırmalar sınırlı olsa da uyku pozisyonunun orgazmı tetiklediği bilinmekte. İşte uykuda orgazm olmanın bilmediğiniz 11 yönü...

Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

KADINLAR HER UYKUDA ORGAZM OLMAYA YATKIN
1986'da yapılan bir araştırmada kadınların %37'sinin en az bir kere bunu tecrübe ettiği bulundu ve bu araştırma çok az insan arasında yapıldı, hem de 80'li yıllarda.

110
Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

CİNSEL HAYATINIZ YOKSA UYKUDA ORGAZM OLMA İHTİMALİNİZ YÜKSEK
Seks terapisti ve yazarı olan Dr. Madeleine Castellanos. Ergenlik çağında, bir erkek düzenli olarak mastürbasyon veya seks yapmadığında daha fazla ıslak rüya gördüğünü söylüyor. Ama yaşlı erkeklerde de (pek yaygın olmasa da) olabiliyor.

210
Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

NE SIKLIKLA GÖRÜLEBİLİR?
Bir erkeğin uykusunda boşalmasının ne sıklıkla görüldüğü net değil. Ne kadar yaygın olduğu hakkında yapılmış bir araştırma yok ama çoğu erkek bunun yaşanan bir şey olduğunu söylüyor.

310
Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

UYKUDA ORGAZM OLMAK DAHA KOLAY
Castellanos, "Partnerleri ile veya mastürbasyon ile orgazma ulaşamayan ama uykusunda olan kadınlarla tanıştım." diyor. Ama düşününce, seksi rüyalarda genelde dikkat dağılması, stres veya gerginlik olmuyor.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro