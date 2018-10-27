Uykuda orgazm olmak hakkında 11 ilginç bilgi

KADINLAR HER UYKUDA ORGAZM OLMAYA YATKIN
1986'da yapılan bir araştırmada kadınların %37'sinin en az bir kere bunu tecrübe ettiği bulundu ve bu araştırma çok az insan arasında yapıldı, hem de 80'li yıllarda.
CİNSEL HAYATINIZ YOKSA UYKUDA ORGAZM OLMA İHTİMALİNİZ YÜKSEK
Seks terapisti ve yazarı olan Dr. Madeleine Castellanos. Ergenlik çağında, bir erkek düzenli olarak mastürbasyon veya seks yapmadığında daha fazla ıslak rüya gördüğünü söylüyor. Ama yaşlı erkeklerde de (pek yaygın olmasa da) olabiliyor.
NE SIKLIKLA GÖRÜLEBİLİR?
Bir erkeğin uykusunda boşalmasının ne sıklıkla görüldüğü net değil. Ne kadar yaygın olduğu hakkında yapılmış bir araştırma yok ama çoğu erkek bunun yaşanan bir şey olduğunu söylüyor.
UYKUDA ORGAZM OLMAK DAHA KOLAY
Castellanos, "Partnerleri ile veya mastürbasyon ile orgazma ulaşamayan ama uykusunda olan kadınlarla tanıştım." diyor. Ama düşününce, seksi rüyalarda genelde dikkat dağılması, stres veya gerginlik olmuyor.
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