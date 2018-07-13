Uyku hijyeni nedir? Sağlıklı uyku için nelere dikkat etmeli?

Uyku Hijyeni, sağlıklı bir uyku uyuyabilmemiz için almamız gereken önlemlerin bütünüdür. Yetişkin bir kişinin ortalama 7-8 saat uyku uyuması önerilir. Doç. Dr. Ahmet islam cevapla.tv izleyenleri için yanıtladı.

Kaliteli bir uyku için gerekli şartların oluşmasını sağlayan kurallara "uyku hijyeni" denir. Bunlar şöyle sıralabilir:

Uykunuz gelince yatağa gitmelisiniz.Uyuyamazsanız yatakta fazla vakit geçirmemelisiniz. Yatak odası çok sıcak ya da çok soğuk olmamalı tercihen karanlık ve hafif serin olmalıdır. Yatak odası sadece uyku ve cinsel aktivite için kullanılmalı, çalışma odası ve televizyon odası olarak kullanılmamalıdır. Hafta sonu ve tatil süresince sabah kalkış saatleriniz çok değişmemelidir. Gün içinde uyumamalı, dayanamıyorsanız 1 saatten kısa süreli ve saat 15:00’ ten önce şekerleme yapılmalıdır.

Alkol, kafeinli içecekler ve çikolata tüketimi uyku saatinden 4-6 saat öncesinde kesilmelidir. Yatmadan önce sigara içilmemelidir. Akşam yemekleri çok ağır yenmemeli ancak yatağa da aç gidilmemelidir. Uyku öncesi ağır spordan kaçınmalı, egzersizler akşamüstü saatlerine kaydırılmalıdır. Yattıktan sonra günlük düşüncelerden uzak durulmalı, yatak odası dışında düşünülüp çözümlenerek yatağa yatılmalıdır. Uykuyu bozacak ilaçlar (antidepresanlar, kortizon, grip tedavisinde kullanılan ilaçlar, bazı kalp ilaçları vb.) uykuya yakın saatlerde alınmamalıdır.