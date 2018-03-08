Uygun fiyatlı Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Huawei'nin akıllı telefon piyasasındaki en iddialı modellerinden Huawei Mate 10 Pro’ya baktığımızda, ilk dikkatimizi çeken 6 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranı oluyor.

Uygun fiyatlı Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Huawei’nin amiral gemisi Huawei Mate 10 Pro, kamerası, işlemcisi, fiyatı ve diğer özellikleri ile incelememizde Huawei'nin akıllı telefon piyasasındaki en iddialı modellerinden Huawei Mate 10 Pro’ya baktığımızda, ilk dikkatimizi çeken 6 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğündeki AMOLED ekranı oluyor. İnç başına 402 piksel yoğunluğu sunan bu ekran, 18:9 en boy oranıyla yeni ekran trendine de uyum sağlamış.

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Uygun fiyatlı Huawei Mate 10 Pro incelemesi

4.000mAh bataryasıyla uzun süreli bir pil ömrü vadeden Huawei'nin amiral gemisinde, aynı zamanda USB Type-C port ve hızlı şarj desteği mevcut. SuperCharge teknolojisiyle donatılan telefon, bu özelliği sayesinde 30 dakikada yaklaşık %60 şarj seviyesine ulaşabiliyor. Çinli teknoloji devinin yeni amiral gemisinin en çok dikkat çeken özelliklerinden biri de üstün performanslı kamerası. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sefer de Leica ile işbirliğini sürdüren Huawei, Mate 10 Pro’da çift kamera ile karşımıza çıkıyor.

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Uygun fiyatlı Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Optik görüntü sabitleme özelliğine, f/1.6 diyafram açıklığına, 4K video kayıt yapabilme niteliklerine sahip 12MP'lik ana kamerasını, yine f/1.6 diyafram açıklığına sahip 20MP'lik ikinci bir arka kamerayla destekleyen Huawei, ön yüzde ise 8MP'lik bir lense yer vermiş.

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Uygun fiyatlı Huawei Mate 10 Pro incelemesi

Huawei'yi diğer telefon üreticilerinden ayıran en önemli nokta ise kuşkusuz kendi yonga setini kendi üretmesi. Bu konuda birçok Android tabanlı telefon üreticisi gibi Qualcomm'a mahkum olmayan Huawei, Apple'ın A serisi ayarında güçlü yonga setleri üretebiliyor.

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