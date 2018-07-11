Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

KANADA’nın Yukon bölgesinde Sourtoe Cocktail Club isimli barda ilginç bir uygulama dikkat çekiyor. Mekana üye olmak isteyen kişilerin 90 yılı aşkın süredir uygulanan bir ritüeli gerçekleştirmesi isteniyor.

Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

Bu kulübe üye olmak ister miydiniz? Şartlarını görünce büyük ihtimalle isteseniz bile, bir anda vazgeçeceksiniz. Kanada’nın Yukon bölgesinde Sourtoe Cocktail Club isimli barda ilginç bir uygulama dikkat çekiyor. Mekana üye olmak isteyen kişilerin 90 yılı aşkın süredir uygulanan bir ritüeli gerçekleştirmesi isteniyor.

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Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

Buna göre ‘Kaptan Parmak’ adlı içkiden sipariş veren kişiye, içinde mumyalanmış bir insan parmağı olan içki servis ediliyor. Üyelik şartları gayet açık ve basit. Gelen içki hızlı ya da yavaş içilebilir, ancak dudakların parmağa değmesi gerekiyor.

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Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

Bunu başaran kişiler artık kulübün bir üyesi sayılıyor. Sıra dışı gelenek 1920’li yıllara dayanıyor. Louie Linken isimli bir adam, kızaklarla bölgeye kaçak olarak içki sokmaya çalışırken parmağını donarak kaybediyor.

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Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

1 yıl sonra Yukon nehirlerinde kaptanlık yapan Dick Stevenson parmağı bulmuş ve ardından barı kurarak üyelik şartlarını hayata geçirmiş.

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