Üye olmak için bunu yapmanız gerekiyor! İnsan parmağını...

Bu kulübe üye olmak ister miydiniz? Şartlarını görünce büyük ihtimalle isteseniz bile, bir anda vazgeçeceksiniz. Kanada’nın Yukon bölgesinde Sourtoe Cocktail Club isimli barda ilginç bir uygulama dikkat çekiyor. Mekana üye olmak isteyen kişilerin 90 yılı aşkın süredir uygulanan bir ritüeli gerçekleştirmesi isteniyor.

Buna göre ‘Kaptan Parmak’ adlı içkiden sipariş veren kişiye, içinde mumyalanmış bir insan parmağı olan içki servis ediliyor. Üyelik şartları gayet açık ve basit. Gelen içki hızlı ya da yavaş içilebilir, ancak dudakların parmağa değmesi gerekiyor.



