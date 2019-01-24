Uyarı yapıldı iPhone'a gelen yeni güncellemeyi yüklemeyin!

Apple, iPhone'a gönderdiği önceki güncellemeleriyle XS ve XR modellerinde bir türlü giderilemeyen şebeke sorunu ile boğuşmuştu.

Uzun süredir test aşamasında olan ve hataların da giderileceği 12.1.3 güncellemesini yayınlayan Apple, yeni hatalar üretti. Yeni iOS güncellemesi hakkında yapılan yorumlara göre, iOS 12.1.3 sürümünde hücresel veriye bağlanırken sorun yaşanıyor.



Hücresel veri sorunu!

Reddit ve Twitter‘da şikayetlerde bulunan kullanıcılara göre, yeni güncellemeden sonra cihaz hücresel veriyi sonlandırıyor.

Uyarı yapıldı

ABD’li operatör firması Sprint, iPhone XR, XS, XS Max ve X modellerindeki iOS 12.1.3 güncellemesinde bulunan ağ problemi nedeniyle şimdilik güncelleme yapmamaları konusunda abonelerini uyardı.

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