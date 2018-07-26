Uyarı üstüne uyarı: 2. el otomobil alacaklar dikkat!

KONYA’da ekspertiz uzmanları, bedelli askerlik, bayram ve yaz tatili nedeniyle ikinci el araç piyasasının hareketlendiğini belirterek, araç alırken yapılacak en küçük hatanın büyük zararlara neden olabileceği konusunda vatandaşları ekspertiz raporu almaları konusunda uyardı.

Bedelli askerlik, yaz tatili ve yaklaşan Kurban bayramı sebebiyle ikinci el araç piyasasında hareketlenme başladı. Konyaserpauto ekspertiz uzmanlarından Arslan Ateş, ikinci el araç alacak olan vatandaşların nelere dikkat etmeleri ve araçlarını mutlaka ekspertize götürmeleri gerektiği konusunda tavsiyelerde bulundu. Twitter

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İkinci el otomobil piyasasında Türkiye’de çok fazla hilelerin döndüğünü ifade eden Ekspertiz Uzmanı Arslan Ateş, “Bu hileler ve gizli kalan kusurlar daha sonra aracı satın alan alıcıyı mağdur etmektedir. Oto ekspertiz alıcı ve satıcı arasında bu kusurları tarafsız bir şekilde belirleyen ve bunları raporlayan yüklenici kurum görevini görmektedir. Twitter

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Çoğu zaman aracı satan kişilerde araç hakkında detaylı bilgiye sahip olmuyor. Bu nedenle alıcıya gerekli bilgileri aktaramıyor. Diğer bir istisna ise otomobil piyasasında yer alan otomobil simsarları... Satın alacağınız aracı böyle kişilerden de alabiliyor olabilirsiniz. Twitter

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