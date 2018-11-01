Uyanır uyanmaz 1 kaşık zeytinyağı için

Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, 26 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri’nde zeytinyağının bilinmeyen faydalarını açıkladı.
Uluslararası üne sahip Ayvalık zeytinyağı için hasat zamanı geldi. İlk hasat zamanında düzenlenen 14. Ayvalık Uluslararası Zeytin Hasat Günleri 26 – 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yeni ürünlerin tanıtıldığı etkinliğin bu yıl ki sloganı “Zeytinyağı, Sağlık Kaynağı” olarak belirlendi. Yoğun ilginin olduğu etkinlikte zeytinyağının insan yaşamındaki etkilerini anlatan Bayındır İçerenköy Hastanesi ve Levent Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Timur Timurkaynak, uzun yaşamın sırlarını da açıkladı.
Türk insanının sağlık karnesi nedeniyle sınıfta kaldığını söyleyen Timurkaynak; “Tüm dünyada olduğu gibi obezite, diyabet ve kalp hastalığı ülkemizde de salgın olarak geliyor. Spordan uzak, sedenter yaşam, sağlıksız ve abur cubur ile beslenme kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Oysaki kalp hastalıkları kader değildir. Yaşam çok renkli ve güzel. Sigara içen, kilosuna dikkat etmeyen sağlık bilinci düşük, bilimsellikten uzak gerçeklere inanan ve mucizevi tedavi yöntemlerinin peşinden koşup kendince doğal sandığı şekilde beslenen bir toplum olmamalıyız ”dedi.
Akdeniz - Ege mutfağı tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme türü olduğunu sözlerine ekleyen Timurkaynak; “Bugün birçok popüler diyet görüyoruz, okuyoruz, duyuyoruz. Bunlar mucizevi şeyler vaat ediyorlar.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER