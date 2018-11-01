Uyanır uyanmaz 1 kaşık zeytinyağı için

Türk insanının sağlık karnesi nedeniyle sınıfta kaldığını söyleyen Timurkaynak; “Tüm dünyada olduğu gibi obezite, diyabet ve kalp hastalığı ülkemizde de salgın olarak geliyor. Spordan uzak, sedenter yaşam, sağlıksız ve abur cubur ile beslenme kronik hastalıklara zemin hazırlıyor. Oysaki kalp hastalıkları kader değildir. Yaşam çok renkli ve güzel. Sigara içen, kilosuna dikkat etmeyen sağlık bilinci düşük, bilimsellikten uzak gerçeklere inanan ve mucizevi tedavi yöntemlerinin peşinden koşup kendince doğal sandığı şekilde beslenen bir toplum olmamalıyız ”dedi.