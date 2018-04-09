Üvey kızını ormana götürüp tecavüz etti ifadesi kan dondurdu

TEKİRDAĞ’da Hayati Belli önceki gün eşiyle 10 ve 12 yaşlarındaki iki üvey oğlunu boğarak öldürdü. 14 yaşındaki üvey kızını da ormana götürüp tecavüz etti. Cani üvey babanın ifadesi dehşete düşürdü.

TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi Güzel Belli (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçıran Hayati Belli (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine pezevenk dediği için öldürdüğünü öne süren Belli, kaçırdığı üvey kızı Melisa'ya da ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi. Twitter

Facebook

Google Plus

1 9

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı. Twitter

Facebook

Google Plus

2 9

Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak, Melisa Y.'yi kurtardı.

Twitter

Facebook

Google Plus

3 9