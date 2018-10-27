Üvey babasını öldüren kadının ifadesi dehşete düşürdü

Caner Aktan'ın haberine göre Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Şerife A., 15 Ekim'de üvey babası Yaşar Yanık'ı 4 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Yaşar Yanık kaldırıldığı hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Gölcük Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Şerife A. ise çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 YIL ÖNCE MAHKEMELİK OLMUŞLAR

Genç kadın ifadesinde 13 yaşından itibaren 3 yıl boyunca üvey babası tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. 2003 yılında şikayeti üzerine üvey baba Yaşar Yanık hakkında dava açıldı. 3 yıl süren davada Yanık beraat etti.

BOŞANDIKTAN SONRA GERİ DÖNDÜ

Bu arada 2006 yılında evlenip Kastamonu'ya yerleşen Şerife A.'nın 3 çocuğu oldu. Bir süre önce eşinden boşanan genç kadın tekrar Kocaeli'ye döndü. Üvey babasıyla aynı mahallede yaşamaya başladı. Psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen Şerife A., sık sık karşılaştığı üvey babası Yaşar Yanık'a "Çocuklarımdan uzak dur" şeklinde uyarılarda bulunuyordu.

"ÇOCUKLARIMA DA AYNISINI YAPAR DİYE KORKTUM"

15 Ekim'de sokak ortasında üvey babasını bıçaklayarak öldüren Şerife A. emniyetteki ifadesinde "Artık çocuklarım vardı. En büyük kızım 12 yaşında. Çocuklarıma da aynısı yapar diye korktum" dedi.

"YILLAR GEÇSE DE TRAVMANIN ETKİSİ TEKRAR CANLANABİLİR"

Cinsel travma yaşayan kişilerde korku, öfke, kaygı, endişe gibi duyguların çok yoğun yaşandığını ve yıllar geçse de zihinde tekrar canlanabileceğini belirten psikiyatrist Öyküm Bilge Fındık, "Cinsel travma yaşayan kişinin, bu kaygılarla ve travmayla başedebilmesi için sosyal destek sistemlerinin yeterli olması, suçlunun ceza alması, adaletin sağlanması, kişinin kendisini yalnız hissetmemesi gerekir. Bunlar olduğunda kişi travmayla çok daha kolay başa çıkabilir. Ancak kişi kendini güvensiz ve yalnız hissederse bu, travmayla başa çıkmayı zorlaştıran bir şeydir. Özellikle cinsel travma yaşayan kadınlarda anne olduktan sonra çocuklarını korumakla ilgili de yoğun kaygılar olur. Aynı şey onların da başına gelir mi acaba, kendi çocuğumu koruyabilir miyim acaba gibi düşünceleri yoğun bir şekilde hissedebilirler" diye konuştu.