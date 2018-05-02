Utanç verici olay! Bekaretini sattığı adama aşık oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan Jasmine isimli üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi. Jasmine, bekaretini 1,2 milyon euroya sattı.

Utanç verici olay! Bekaretini sattığı adama aşık oldu

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki Jasmine isimli üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi. Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı. Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söylemişti.

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Utanç verici olay! Bekaretini sattığı adama aşık oldu

"İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyen Jasmine isimli genç kız, ''Para hesabıma yattı çok mutluyum. Dünya turuna çıkmak ve kendi şirketimi kurmak istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı. İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlatmıştı.

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Utanç verici olay! Bekaretini sattığı adama aşık oldu

Jasmine, detaylı bilgileri kendine saklasa da, müşterisinden çok hoşlandığını belki de tekrar görüşeceklerini söylüyor.

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Utanç verici olay! Bekaretini sattığı adama aşık oldu

Cinderella Escorts şirketinin temsilcilerinden biri, Jasmine'in bekaretinin 'akıllı' ve 'başarılı' bir Wall Street bankacısına 1.2 miyon euro'ya satıldığını açıklamıştı.

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