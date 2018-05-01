Utanç verici! Bekaretini 1,2 milyon euroya sattı herkese tavsiye etti

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki Jasmine isimli üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi. Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı. Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı. 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söyledi.

"İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyen Jasmine isimli genç kız, ''Para hesabıma yattı çok mutluyum. Dünya turuna çıkmak ve kendi şirketimi kurmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı. İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlattı.