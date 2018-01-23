Utanç listesindeki çocuklar için flaş gelişme! Yarın başlıyor

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İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 hamile çocukla ilgili yeni bir gelişme var.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 15 yaşın altındaki çocukların ifadesi yarın alınmaya başlıyor.
Yarın ilk olarak Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro, kendi bölgelerindeki çocukların ifadelerini, hastene bünesideki Çocuk İzleme Merkezi’nde almaya başlıyor. İfade alınması işlemi sırasında, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, hemşirelerin yanı sıra soruşturmayı yürüten bir savcının da olduğu öğrenildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ: İstanbul Küçükçekmece’deki Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 5 aylık süreçte gelen, yaşları 18’in altında 39’u Suriyeli 115 çocuğun hamile olduğu saptanmıştı.
GÖREV YERİ İKİ KEZ DEĞİŞTİRİLDİ
Bu kayıtların 'zorunlu' olmasına karşın polise bildirilmediğini belirleyip hazırladığı tutanakla durumu savcılığa bildiren hastane görevlisi hakkında inceleme başlatılmış, görev yeri iki kez değiştirilmişti.
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