Üşüyen köpeğe şefkat eli battaniyeye sarıp süt verdiler

TRABZON’un Ortahisar ilçesinde bir mobilya mağazası bulunan Firdevs Akyol’un çocukları yol kenarında titreyen sokak köpeğini görünce annelerine haber verdi. Sokak köpeğinin yağmur nedeniyle ıslandığı ve aç olduğunu gören Akyol çocuklarının battaniyesini alarak köpeği ısıtmaya çalıştı. Köpeği battaniye ve kartonlarla birlikte ısıtmaya çalışan vatandaşlar süt alarak karnını da doyurmaya çalıştılar.

Herkesin evine önüne bir kulübe yapmasını isteyen yardımsever vatandaş Yekta Eyüpoğlu, “Yoldan geçerken dikkatimi çekti. Üşümesin diye battaniyeye sardık ama fazla bir faydası olmadı. Bu hayvanları böyle dışarı salmak çok üzücü. Herkesin evine önüne bir kulübe yapması gerekiyor en fazla 20 dakikalarını alır. Şuan elimde malzeme olsa burada bile bir kulübe yaparım” dedi.

Çocuklarının battaniyesini sokak köpeğine sararak yardım eden Firdevs Eyüpoğlu ise “Çocuklarım yol kenarında gördü. 'Anne köpek ıslanmış gelsene' dediler. Titrediğini görünce çocuğun battaniyesi vardı ona sardım. Hayvanlar için bu bölgede barınak çok sıkıntı. Zaman zaman böyle olaylarla karşılaşabiliyoruz” ifadelerini kullandı.