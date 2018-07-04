Üstünde montla Taksim'de para dağıttı!

Taksim Meydan’ında yabancı uyruklu bir şahsın kışlık mont giyerek şüpheli davranışlarda bulunması hareketli dakikalar yaşanmasına neden oldu. Kimlik kontrolü yapmak isteyen ekiplere direnen şahıs gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polisin elini ısırsan turist 'Arkadaşlarım hava soğuk dediği için mont giydim. Çok para kazanıyorum, ondan dağıttım' dedi.

Taksim Meydanı’nda sıcak havaya rağmen kışlık mont giyen erkek bir şahsın şüpheli davranışlarda bulunması polis ekiplerinin dikkatini çekti.

DİLENCİLERE 500 LİRA DAĞITTI

Şahsın yanında bulundurduğu poşetten para çıkarak dilencilere verdiğini gören ekipler bir süre şahsı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan şahıs hızlı adımlarla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Bunun üzerine Taksim Meydanı’nda görevli sivil polisler şahsı durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimlik kontrolü sırasında yabancı uyruklu şahsın zorluk çıkarması üzerine, sivil ekipler şahsı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahıs yapılan üst aramasının ardından ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Karakola götürülen şahsın 21 yaşındaki Fas uyruklu F.S. olduğu öğrenildi.

ARKADAŞLARIM HAVA SOĞUK DEDİ

Faslı turist F.S. ilk ifadesinde, "Katar'da çalışıyorum. İstanbul'a bugün uçakla gezmek için geldim. Arkadaşlarım bana 'Burası çok soğuk, yağmur yağıyor, üzerine mont giy' demişti. Bu nedenle montumu giyerek geldim. Bu kadar sıcak olduğunu bilmiyordum.

ÇOK PARA KAZANIYORUM

Katar'da çalıştığım yerde çok para kazanıyorum. Benden para isteyen dilencilere de para verdim. Bir suçum yok" dedi. Turist F.S. ilk ifadesinde Katar'da ne iş yaptığını söylemedi. Polislerin, turist F.S. hakkındaki incelemeleri devam ediyor.