Üstü açık otomobilde dans eden gençler karakolluk oldu!

İzmir Çeşme'de tatillerini geçiren S.A. (19), P.Ç. (20) ve Y.Y. (19), cuma günü, Alaçatı Mahallesi'ndeki eğlence mekanında, ikiz kardeşler O.H.D. ve T.S.D. (22) ile V.Y. (23) ile tanıştı. 6 genç, burada bir süre eğlendikten sonra başka mekana gitmek üzere beraber yola çıktı.
Kiralık, üstü açık spor otomobil Alaçatı Çamlık yoluna geldiğinde 3 genç kadın, üstündekileri çıkarıp, bikinileriyle kaldı. Otomobilin bagaj kapağının üzerinde oturarak yolculuk yapıp, dans eden 3 genç kadın, görenleri şaşırttı.
Yoldan geçenler de bu anları cep telefonlarının kameralarıyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı.
Görüntüleri ihbar kabul eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti.
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