Üstsüz yakalanan Eda Taşpınar öyle bir kare paylaştı ki öncekiler hikaye!

Geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı kuşkusuz Eda Taşpınar'ın üstsüz yakalandığı ve yabancı ajansların geçtiği fotoğraflardı. Eda Taşpınar'ın güneşlenirken çektiği fotoğraflar gündemi hayli meşgul etmişti. Öte yandan Eda Taşpınar'ın özenilen vücudunun pek sanıldığı gibi olmaması da dikkatlerden kaçmamıştı. Eda Taşpınar'ın bu yakalanmayı pek umursadığı söylenemez gibi. Eda Taşpınar, bu skandalın ardından sosyal medyada öyle bri fotoğraf paylaştı ki görenler şaştı kaldı.
Eda Taşpınar soğuk havalardan sıkılınca kendini tatile verdi. Eda Taşpınar rotayı sıcak iklimlere çevirdi. Geçen günlerde de Miami'de sırtüstü ve üstsüz güneşlenirken yakalanan Eda Taşpınar durmadan güneşlenmeye ve tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Holbox Adası'na giden Eda Taşpınar, çektiği fotoğrafları Instagram hesabından takipçileri ile paylaşmayı da ihmal etmiyor.
Eda Taşpınar'ı geçtiğimiz günlerde yaşanan üstsüz fotoğraf skandalı pek rahatsız etmemiş gibi. Eda Taşpınar bu skandal sonrası öyle bir fotoğraf paylaştı ki görenler şaştı kaldı.
İşte Eda Taşpınar'ın üstsüz yakalandıktan sonra paylaştığı fotoğraf. Eda Taşpınar, skandalı pek umursamadığını kanıtlar gibi.
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