Üstlerinden silah çıkınca polisi tehdit ettiler!

SAMSUN Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan park polisi uygulamasında üzerilerinde silah ele geçen iki şahsın gözaltına alınması esnasında gerginlik yaşandı. Polislere zorluk çıkaran ve tehdit savuran 2 kişi yaka paça gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince park polisi uygulaması başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz uygulama öncesinde basın mensupları ile bir araya gelerek, kentin ve okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla bu tür uygulama başlattıklarını söyledi.

Basın toplantısının ardından polis ekipleri Anıt Park'ta uygulama yaptı. Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro, Yunus, Park Polisi ve Çevik Kuvvet ekipleri, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un talimatıyla, parklardaki şüpheli kişiler üzerinde uygulama başlattı. Yapılan uygulamada ekipler şüpheli gördükleri kişiler üzerinde üst araması ve GBT sorgusu yaptı. Yunus ekipleri, şüphelendikleri 2 şahsı aramak isteyince, ekipler ile şüpheliler arasında tartışma başladı.

ÜZERLERİNDEN SİLAH ÇIKTI: Üst aramasına karşı çıkarak taşkınlık yapan, polise zorluk çıkartan şahıslarının üzerinden silah çıktı. Yunus ekiplerinin şahıslara kelepçe takmasının ardından şahıslar saldırgan tavırlar sergileyerek, polise direndi. Polise ve kendilerini görüntüleyen gazetecilere hakaretler savuran 2 şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirilerek yaka paça gözaltına alındı.

GAZETECİLERE TEHDİT: Gözaltına alınan şahıslar ekip aracına bindirilirken polisleri ve gazetecileri "Sizinle savaşacağım" diye tehdit etti.