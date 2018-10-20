Ustaya son veda Vasiyeti yerine getirildi

Hayatını kaybeden Ara Güler için Galatasaray Meydanı'nda tören düzenleniyor. Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'dan toprak ve karayemiş gönderildi. Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Yılancı, toprağı Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi.

Ustaya son veda Vasiyeti yerine getirildi

Galatasaray Meydanı'nda gerçekleştirilen tören öncesinde Beyoğlu Belediyesi'nce bir platform kuruldu. Ara Güler'in fotoğrafları ile Güler'in hayatını anlatan bir film platforma kurulan ekrandan gösterildi. Meydana "Güle güle büyük usta, seni asla unutmayacağız!" ve Güler'in "Yaşam size verilmiş boş bir filmdir. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın." şeklindeki sözlerinin yer aldığı büyükçe bir poster asıldı.

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Ustaya son veda Vasiyeti yerine getirildi

Karanfillerin yer aldığı platformda, mumlar yakıldı. Yakınları ve foto muhabirleri naaşın başında bir süre nöbet tuttu. Bir yakını tarafından getirilen Ara Güler'in fotoğraf makinesi çantası da tabutun başına konuldu.

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Ustaya son veda Vasiyeti yerine getirildi

Galatasaray Meydanı'ndaki törene, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AK Parti Milletvekili Hasan Turan, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Patrik Vekili Aram Ateşyan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi geldi.

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Ustaya son veda Vasiyeti yerine getirildi

Bu arada, Ara Güler'in babasının memleketi olan Şebinkarahisar'ın Belediye Başkanı Şahin Yılancı da törene katıldı.
Yılancı, Güler'in ölümünden dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını dile getirdi. Güler'i 2010 yılında Şebinkarahisar'da ağırladıklarını ve Şebinkarahisar'ın en işlek caddesine ismini verdiklerini hatırlatan Yılancı, Şebinkarahisar'dan getirdikleri toprağı da Güler'in vasiyeti üzerine mezarına koyacaklarını söyledi. Tören sonrası Ara Güler'in naaşı, Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'ne götürülecek. Kilisedeki tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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