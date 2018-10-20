Ustaya son veda Türkiye Ara Güler’i uğurluyor

Ara Güler'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı sahneye getirildi. Törene Güler'in çok sayıda seveni katılırken, sevenleri tabutu başında fotoğraf sanatçısını andı.

Meydandaki törenin ardından Beyoğlu Üç Horan Ermeni Kilisesi'nde de tören düzenlenecek. Tören sonrası Güler, Şişli Ermeni Mezarlığında toprağa verilecek. Öte yandan törenin düzenlendiği Galatasaray Meydanı'nın hemen yanında 'Ara Güler Sokağı' olması ise dikkat çekti.

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